Общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.
«Мы вступили в пандемию с высоким уровнем задолженности. ...По вполне понятным причинам, этот уровень повысился. ...Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% мирового ВВП», — отметила глава фонда.
Она пояснила, что госдолг поднялся по большей части за счет развитых стран. При этом их «возможности обслуживать долг гораздо выше», чем у развивающихся стран с более низкими экономическими показателями и государствами с низким уровнем дохода, чьи возможности крайне ограничены, пояснила Георгиева.
Последние, указала она, «сталкиваются с весьма драматичной ситуацией» в плане госдолга.
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