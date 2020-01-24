Украине пришлось исправлять перевод речи Зеленского о румынской «оккупации»

Посол Украины в Бухаресте Александр Банков сообщил, что ошибочный перевод речи президента Владимира Зеленского, в котором говорилось об «оккупации» Румынией западных украинских территорий, исправлен.
Президент Зеленский 22 января выступил с речью в честь Дня соборности Украины. Украинский лидер говорил о событиях столетней давности, в частности отметив, что «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». Однако для английской версии сайта президента слово «заняли» перевели как occupied — «оккупировали». МИД Румынии потребовал от Украины объяснений.
«Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, которая стала результатом неверного перевода и необоснованных интерпретаций... Перевод уже исправлен», — сообщил Банков на своей странице в Facebook.
При этом он выразил уверенность, что Румыния и Украина должны углублять сотрудничество ради стабильности и процветания как стран, так и всего региона. Дипломат уверен, что тесное общение и «избежание толкований и необоснованных выводов поможет поддержать дипломатические усилия».
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