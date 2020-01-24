В Deutsche Bahn рассказали, о чем договорились с Укрзализныцей

Deutsche Bahn договорился с украинской стороной о сотрудничестве по оказанию поддержки Укрзализныце.

Об этом немецкий концерн сообщает на своем сайте.

«Украина договорилась о сотрудничестве с Deutsche Bahn», — говорится в сообщении.

В нем конкретизируется, что инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры, мобильности и транспорта — DB Engineering & Consulting «будет консультировать и оказывать поддержку Украинской железной дороге по вопросам предпринимательской и технической деятельности».

Также сообщается, что в начале февраля 2020 года член правления DB, ответственный за вопросы инфраструктуры, Рональд Пофалла и представители украинского правительства подпишут в Киеве меморандум о стратегическом партнерстве, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества.

Напомним, 22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и компанией Deutsche Bahn AG относительно дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО «Укрзализныця».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 23 января на Украинском завтраке, что украинская сторона «хочет отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу». При этом он отметил, что хотя политические решение по этому поводу уже принято, детали еще надо оговаривать, официальные документы еще должны быть подписаны.

DB E&C — одна из ведущих и крупнейших инженерных компаний в транспортном секторе. В компании работают около 5 тыс. человек из 80 стран.