За 5 лет показатель пассажиропоток украинских аэропортов вырос вдвое

В 2019 году положительный тренд роста пассажиропотока украинских аэропортов продолжился, а за последние 5 лет этот показатель удвоился.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Госавиаслужбы и данные, полученные непосредственно от авиапредприятий.
Отмечается, что негативную динамику показали аэропорты в Виннице, Ивано-Франковске и аэропорт "Киев" имени И. Сикорского, который в 2018 году был одним из лидеров по наращиванию пассажиропотока.
В то же время значительную положительную динамику показал аэропорт в Николаеве - это обусловлено тем, что аэропорт возобновил работу в самом конце декабря 2018 года и, по сути, в 2019 году не с чем проводить сравнение.
Аналогично, только летом 2018 года возобновил работу аэропорт Полтава, а весной 2019 года - Ужгород.
"Общий показатель пассажиропотока всех аэропортов представлен на основе оперативных данных Госавиаслужбы, а много цифр по региональных аэропортах ЦТС получил непосредственно от этих авиапредприятий. В результате есть некоторое несоответствие: на основании информации от региональных аэропортов, общее количество пассажиропотока превышает представленное Госавиаслужбой на 5709 человек", - пишет ЦТС.
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