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За 2018 год пассажиропоток украинских аэропортов вырос на четверть

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За 2018 год пассажиропоток украинских аэропортов вырос на четверть

Пассажиропоток украинских аэропортов прошлого года вырос на 25% по сравнению с 2017 годом. Об этом в Facebook написал президент Петр Порошенко.

«11 июня 2017 года мы открыли символические двери в Европу и ввели безвизовый режим. Важно было не только получить безвиз, но и расширить возможности для путешествий по конкурентным ценам. По итогам прошлого года имеем прекрасный результат — пассажиропоток украинских аэропортов вырос на 25% по сравнению с 2017. В 2018 пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год», — отметил Порошенко.

По его словам, также в прошлом году доля лоукостов в международном сообщении достигла 30%, а «несколько лет назад мы об этом даже мечтать не могли».

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«Движемся вперед, продолжаем создавать условия, чтобы украинцы путешествовали еще больше», — подчеркнул президент.

пассажиропоток, аэропорт
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Пятница, 11 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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