За 2018 год пассажиропоток украинских аэропортов вырос на четверть

Пассажиропоток украинских аэропортов прошлого года вырос на 25% по сравнению с 2017 годом. Об этом в Facebook написал президент Петр Порошенко.

«11 июня 2017 года мы открыли символические двери в Европу и ввели безвизовый режим. Важно было не только получить безвиз, но и расширить возможности для путешествий по конкурентным ценам. По итогам прошлого года имеем прекрасный результат — пассажиропоток украинских аэропортов вырос на 25% по сравнению с 2017. В 2018 пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год», — отметил Порошенко.

По его словам, также в прошлом году доля лоукостов в международном сообщении достигла 30%, а «несколько лет назад мы об этом даже мечтать не могли».

«Движемся вперед, продолжаем создавать условия, чтобы украинцы путешествовали еще больше», — подчеркнул президент.