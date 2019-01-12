За 2018 год пассажиропоток украинских аэропортов вырос на четверть

Пассажиропоток украинских аэропортов прошлого года вырос на 25% по сравнению с 2017 годом. Об этом в Facebook написал президент Петр Порошенко.
«11 июня 2017 года мы открыли символические двери в Европу и ввели безвизовый режим. Важно было не только получить безвиз, но и расширить возможности для путешествий по конкурентным ценам. По итогам прошлого года имеем прекрасный результат — пассажиропоток украинских аэропортов вырос на 25% по сравнению с 2017. В 2018 пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год», — отметил Порошенко.
По его словам, также в прошлом году доля лоукостов в международном сообщении достигла 30%, а «несколько лет назад мы об этом даже мечтать не могли».
«Движемся вперед, продолжаем создавать условия, чтобы украинцы путешествовали еще больше», — подчеркнул президент.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016