Лукашенко заявил о «поставленной раком» Беларуси

Беларусь «поставили раком» в споре с Россией по поставкам газа и нефти. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ.
«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее», — сказал он.
По его словам, власти Беларуси боятся защитить свою страну. В связи с этим Лукашенко потребовал перестать быть «пушистыми и белыми» и выступать прежде всего за интересы своей страны и народа, чего бы это ни стоило. «Слишком «порядочные» стали», — отметил глава государства.
Лукашенко также заявлял, что конфликт Беларуси и России из-за поставок связан со старым российским правительством, которое ушло в отставку. По его словам, цена на нефть существенно выросла для Минска из-за налогового маневра Москвы. Белорусский лидер отметил, что Россия делала это специально, чтобы «надавить на Беларусь».
Помимо этого он рассказал, что Беларусь ищет альтернативных поставщиков нефти и это «не блеф». Лукашенко сообщил, что вариантами являются поставки норвежской нефти через балтийские порты, маршрут из польского Гданьска по нитке нефтепровода «Дружба» и через Украину с Черного моря.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016