Путину доверяют почти две трети россиян

Рейтинги президента РФ Владимира Путина выросли после оглашения послания Федеральному собранию: уровень одобрения деятельности главы государства достиг 65,4%, а о своем доверии ему заявили 71,5% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Начиная с 15 января, когда президент выступил с резонансным посланием Федеральному собранию, рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и выйдя тем самым на трехмесячный максимум», — сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, слова которого приводятся на сайте организации.

В частности, отмечается, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,5% респондентов, председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому — 36,4%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову- 33,2%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,1% опрошенных. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 32,6%, КПРФ — 15,1%, ЛДПР — 12,5%, «Справедливой России» — 6,1%.