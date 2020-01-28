Посольство рекомендует украинцам уехать из Китая из-за коронавируса

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинцам по возможности покинуть эту страну из-за коронавируса.

Об этом дипучреждение сообщает в Facebook.

«Вниманию граждан, находящихся на территории Китая! В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством Украины.