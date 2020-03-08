Экспорт Китая упал на 17% из-за коронавируса

Экспорт Китая снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Главное таможенное управление Китая. Экспорт составил $292,45 млрд.
Кроме того, импорт страны снизился на 4% и составил $299,5 млрд, а сальдо торгового баланса оказалось отрицательным и составило $7,09 млрд.
Также за январь и февраль внешний товарооборот Китая сократился на 11%, составив $591,9 млрд.
Ущерб торговле Китая с другими странами нанесли прежде всего вспышка коронавирусной инфекции и продление праздничных выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю, говорится в другом сообщении таможенного управления. По информации управления, влияние эпидемиологической обстановки носит временный характер и общая положительная тенденция развития внешней торговли не изменилась.
Данные о торговле Китая в январе и феврале обычно волатильны из-за сезонных особенностей, вызванных новогодними праздниками, когда предприятия не работают и производство сокращается, пишет Financial Times. Однако вспышка коронавирусной инфекции усугубила негативный экономический эффект, учитывая, что страна ввела карантинные меры, а также ограничения на перемещения внутри страны. Издание также указывает на то, что плохие показатели торговли были получены, после того как производственная активность в стране упала до рекордно низкого уровня.
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