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Советник премьера Голик рассказал, как «сшить страну» с помощью отремонтированных дорог

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Советник премьера Голик рассказал, как «сшить страну» с помощью отремонтированных дорог

27 января в Киеве состоялась презентация программы Кабмина и «Укравтодора» под названием «Сшить страну». Программа предполагает капитальный ремонт 4 тысяч километров дорог международного и национального значения, а также 2,5 тысячи километров местных дорог. Об этом, как передает «РБК-Украина», сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик, назвав программу ремонта дорог беспрецедентной в истории нашей страны.

Программа «Сшить страну» была представлена премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром инфраструктуры Владиславом Криклием и главой «Укравтодора» Александром Кубраковым.

«За всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном», — заявил Голик.

По словам Голика, в нынешнем году средства Дорожного фонда достигли рекордной отметки в 31 млрд гривен и еще около 20 млрд будут привлечены за счет международных финансовых организаций. Кроме того, Верховная Рада приняла два закона, которые позволят «Укравтодору» привлекать ресурсы под гарантии правительства уже сейчас.

«Премьер-министр Алексей Гончарук особо подчеркнул, что, ремонтируя дороги, правительство и частные подрядчики обязаны особое внимание уделять безопасности. В 2018 году на вопросы безопасности на дорогах из бюджета не было потрачено ни копейки, поэтому количество ДТП и смертей продолжает расти. Наша цель снизить смертность на дорогах до минимума, а в скором будущем — до ноля», — сказал Голик.

Так называемая «Большая стройка» на дорогах начнется с 1 марта или в зависимости от погодных условий. Как подчеркнул советник премьер-министра, «Укравтодор» уходит от порочной практики ремонта дорог участками — отныне все дороги будут ремонтироваться от начала до конца и в зависимости от протяженности и сложности дороги — в течение одного года. В то же время, на рынке автодорожных работ будет развиваться конкуренция, поскольку парламент и правительство существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества.

«Как сказал глава „Укравтодора“ Александр Кубраков, мы будем всячески защищать результаты нашего труда: во-первых, подрядчики будут обязаны давать гарантию, во-вторых, мы будем серьезными темпами увеличивать количество пунктов весового контроля, чтобы защитить дороги от разрушения вследствие незаконных перегрузок транспорта», — заявил Голик.

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Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщил, что контролировать, как «Укравтодор» ремонтирует дороги, будут иностранные компании.

Укравтодор, дороги, Юрий Голик
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