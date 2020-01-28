ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан из Китая

Всемирная организация здравоохранения призывает международное сообщество сохранять спокойствие и не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением коронавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи с главой МИД КНР Ван И.

«ВОЗ не рекомендует эвакуацию граждан, призывает международное сообщество сохранять спокойствие, не реагировать слишком бурно», — приводит слова Гебрейесуса агентство Синьхуа.

Глава ВОЗ также выразил уверенность в способности Китая по профилактике и контроля эпидемии.

Напомним, что в Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515.