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Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»

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Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка изменил группу прокуроров по делу об убийствах на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, сообщает «Адвокатская совещательная группа» в соцсети Facebook.

«После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14 января 2020 года Святошинским районным судом, генеральный прокурор 27 января 2020 года своим постановлением вернул „оригинальный“ состав группы прокуроров — Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу», — указывается в сообщении.

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Рябошапка заменил группу прокуроров по делу в декабре 2019 года. Под руководством новой прокурорской группы экс-беркутовцы, фигурирующие в деле о гибели протестующих на Институтской — Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которые находились под стражей, а также Сергей Тамтуреа и Александр Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом, были переданы для обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. «ДНР» и «ЛНР», который состоялся 29 декабря 2019 года.

14 января суд удовлетворил отвод прокуроров.

Руслан Рябошапка, Майдан
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