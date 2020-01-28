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ЕС собирается ввести санкции против еще нескольких российских чиновников

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ЕС собирается ввести санкции против еще нескольких российских чиновников

Евросоюз согласовал внесение в черный список еще нескольких российских чиновников за проведение выборов в аннексированном Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Достигнут консенсус о введении ограничительных мер в отношении нескольких официальных лиц России в связи с выборами в Крыму и Севастополе в 2019 году», — отметил он.

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По словам собеседника агентства, официальное решение об этом ожидается в течение дня на проходящем в Брюсселе заседании Совета ЕС по общим вопросам.

Россия, ЕС, санкции
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