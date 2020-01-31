Помпео назвал Украину «оплотом и крепостью» на пути авторитаризма

Госсекретарь США Майк Помпео во время рабочего визита в Киев заявил, что Украина фактически является «оплотом и крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом».
Он также заявил, что Украина — страна, которая кормит европейцев и «поддерживает трубы, которые обогревают Европу».
В сообщении на сайте президента Украины также говорится, что Владимир Зеленский отметил эффективную санкционную политику США, «которая помогает противостоять имеющимся вызовам». В частности, он имел в виду поддержание энергетической безопасности и строительство газопровода «Северный поток-2», который идет из России в Германию.
Напомним, что США ввели санкции против компаний, работающих на строительстве «Северного потока-2», в декабре. После этого швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ по укладке труб.
Из-за этого старт запуска проекта сдвинулся как минимум на год. Сейчас проект планируется завершить в конце 2020-го — начале 2021 года.
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