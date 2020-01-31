В России выявили первых зараженных китайским вирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о выявлении в России первых больных, зараженных распространяющимся в Китае коронавирусом 2019-nCoV, сообщает «РИА Новости».
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая. «Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», — сказала Голикова.
Голикова сообщила также, что уже готовится постановление правительства РФ о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая. Одновременно с этим решено закрыть с полуночи 1 февраля авиасообщение с Китаем, за исключением регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов «Китайских авиалиний» в Шереметьево.
Напомним, что национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом 2019-nCoV и 213 погибших.
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