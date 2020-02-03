В Mastercard рассказали, почему отказались от разработки криптовалюты Facebook

Mastercard отказалась от участия в разработке криптовалюты Facebook не только из-за проблем с финансовыми регуляторами, но и из-за опасений по поводу соблюдения бизнес-модели, заявил глава компании Аджай Банга в интервью Financial Times. По его словам, ключевые члены Ассоциации Libra не могли гарантировать, что ее действия будут соответствовать законодательству касательно отмывания денег, политики «Знай своего клиента» (KYC) и соблюдения конфиденциальности данных.

«Каждый раз в разговоре с ключевыми участниками Libra я спрашивал, будет ли это закреплено в письменном виде? Ответа не было», — пояснил Банга.

Он добавил, что другая проблема заключалась в непонимании того, каким образом Libra планирует зарабатывать деньги. Изначально Facebook позиционировал свою платежную систему как финансовый инструмент общей доступности, но затем она превратилась в фирменный цифровой кошелек Calibra, подчеркнул Банга. Он считает, что это сделало из альтруистической идеи собственный коммерческий продукт.

«Альтруистическая идея обернулась их собственном кошельком. Мне кажется, что это неправильно. Валюта, выпускаемая государством, должна быть понятна как инструмент, который вы сможете использовать для покупки риса или велосипедов. Но если вам платят в монетах Libra, которые отправляются в кошелек Calibra, а затем конвертируются в фунты, чтобы купить рис — мне это непонятно», — сказал глава Mastercard.

Лиза Эллис, аналитик MoffettNathanson, предположила, что у компании были и другие причины для отказа от участия в разработке Libra. Платежная система в случае запуска может стать для Mastercard серьезным конкурентом, положение которой также усугубляется из-за роста популярности других цифровых кошельков, таких как Apple Pay и India Paytm, считает эксперт.

Напомним, что Mastercard одновременно с Visa отказались от участия в проекте Libra в октябре предыдущего года. Причиной для прекращения сотрудничества компании назвали критику криптовалюты Facebook финансовыми регуляторами.

Восьмой и на данный момент последней компанией, покинувшей проект Libra, стала Vodafone. Телекоммуникационный конгломерат отказался от разработки криптовалюты Facebook ради участия в другом проекте.