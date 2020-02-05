Украинцы готовы поддержать на референдуме вступление в ЕС и НАТО

Если бы референдум о вступлении в Европейский Союз состоялся в ближайшее время, большинство украинцев проголосовали бы «за». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» в январе 2020 года.
Согласно результатам исследования, проголосовать за вступление в Евросоюз готовы 58,6% респондентов. 23,7% сообщили, что проголосовали бы против. Ещё 6,4% заявили, что не принимали бы участия в референдуме, и 11,3% не определились с ответом.
В случае проведения референдума о вступлении в НАТО готовность отдать голоса «за» выразили 46,2% респондентов. Против выступили 31,5%, отказались бы от участия в референдуме 7% опрошенных. 15,4% респондентов не определились с ответом.
Опрос проводился в период с 20 по 27 января 2020 года среди 2 тысяч респондентов во всех областях Украины, без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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