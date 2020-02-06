США и Великобритания проигнорировали идею Путина о саммите стран – основательниц ООН

Кремль пока не получил ответы США и Великобритании на предложение президента РФ Владимира Путина провести в нынешнем году саммит стран — основательниц ООН.
«Из Вашингтона и Лондона пока нет ответа», — сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит «пятерки» — России, Китая, США, Франции и Великобритании. По мнению российского лидера, страны — основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. Путин считает, что саммит можно провести в любой точке мира. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.
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