ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти из-за коронавируса

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал членам организации сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в день, чтобы снизить последствия вспышки коронавируса на экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, данное решение пока носит рекомендательный характер. Этот вопрос в дальнейшем будет решать министерский комитет ОПЕК+.

В то же время, как заявил изданию министр энергетики России Александр Новак, Москва пока не готова принимать предложенные меры по снижению нефтедобычи.