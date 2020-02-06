Акций Tesla рухнули из-за коронавируса

Котировки акций компании Tesla упали на 20,6% в среду на фоне объявления о том, что отгрузку автомобилей с завода в Шанхае отложат из-за распространения нового коронавируса.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на CNN.
Отмечается, что при закрытии биржи Nasdaq акции Tesla стоили 734,7 долларов, что на 17,2% меньше, чем день назад. Рыночная капитализация компании составляла 132, 4 млрд долларов.
«Вице-президент Tesla Тао Линь заявил в среду на китайской платформе социальных сетей Weibo, что поставки, которые ожидаются в начале февраля с завода компании в Шанхае, будут отложены», — говорится в сообщении.
Напомним, что во вторник, 4 февраля, акции Tesla выросли на 20% — до 933 долларов, рыночная капитализация таким образом составила 165 миллиардов долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016