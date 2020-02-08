Войти
Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»
официально
Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»
Сытник признал, что не добился успехов в борьбе с коррупцией
резонанс
Сытник признал, что не добился успехов в борьбе с коррупцией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

В Казахстане массовые беспорядки. Погибли восемь человек

265
В Казахстане массовые беспорядки. Погибли восемь человек

В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой участвовали около 70 человек. Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 поcтрадали, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.

По данным полиции, беспорядки произошли на окраине одного из сел Кордайского района. Возникшую массовую драку снимали на камеры, а записи стали выкладывать в Сеть. Как отмечают правоохранители, это привело к эскалации конфликта: на место происшествия из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек. Столкновения, участники которых применяли в том числе и огнестрельное оружие, начались также в других селах.

По словам Тургумбаева, участники беспорядков оказали сопротивление сотрудникам полиции, отказавшись выполнять их требования.

«При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, двое — огнестрельные ранения», — отметил глава МВД.

В МВД утверждают, что сейчас ситуация в Кордайском районе стабилизировалась. По итогам беспорядков были задержаны 47 человек.

В субботу с заявлением в связи с этими событиями выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра, которой следует выяснить основные причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера, а также совместно с акимом Жамбылской области организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.

Читайте также: Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»

Токаев поручил оказать всю необходимую помощь всем семьям погибших и раненых.

Вместе с тем президент поручил силовым органам привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки в ряде населенных пунктов Кордайского района.

Казахстан, беспорядки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 8 февраля 2020
Пятница, 7 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016