В Казахстане массовые беспорядки. Погибли восемь человек

В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в которой участвовали около 70 человек. Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 поcтрадали, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.

По данным полиции, беспорядки произошли на окраине одного из сел Кордайского района. Возникшую массовую драку снимали на камеры, а записи стали выкладывать в Сеть. Как отмечают правоохранители, это привело к эскалации конфликта: на место происшествия из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек. Столкновения, участники которых применяли в том числе и огнестрельное оружие, начались также в других селах.

По словам Тургумбаева, участники беспорядков оказали сопротивление сотрудникам полиции, отказавшись выполнять их требования.

«При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили сотрудники полиции, двое — огнестрельные ранения», — отметил глава МВД.

В МВД утверждают, что сейчас ситуация в Кордайском районе стабилизировалась. По итогам беспорядков были задержаны 47 человек.

В субботу с заявлением в связи с этими событиями выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра, которой следует выяснить основные причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера, а также совместно с акимом Жамбылской области организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.

Токаев поручил оказать всю необходимую помощь всем семьям погибших и раненых.

Вместе с тем президент поручил силовым органам привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки в ряде населенных пунктов Кордайского района.