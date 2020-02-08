Хакеры взломали аккаунты Facebook в Twitter

Группа хакеров в пятницу вечером взломала два официальных аккаунта социальной сети Facebook в Twitter, доступ к ним восстановлен. Об этом сообщила газета Politico.

Издание отмечает, что около 19:00 по местному времени (02:00 8 февраля по Киеву) на странице самой сети Facebook, а также в аккаунте ее мессенджера в Twitter практически одновременно появились сообщения от хакерской группы OurMine, которая, по данным телеканала NBC, базируется в Саудовской Аравии.

«Хотя Facebook и можно взломать, их система безопасности работает лучше, чем у Twitter», — говорилось в тексте, который вскоре был удален.

Спустя некоторое время в аккаунте социальной сети Facebook в Twitter появилась следующая запись: «Некоторые из наших корпоративных аккаунтов социальной сети на короткое время подверглись взлому, однако нам удалось восстановить к ним доступ».

Представитель Twitter в комментарии Politico подтвердил, что аккаунты «были взломаны сторонней платформой».