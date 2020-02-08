Хакеры взломали аккаунты Facebook в Twitter

Группа хакеров в пятницу вечером взломала два официальных аккаунта социальной сети Facebook в Twitter, доступ к ним восстановлен. Об этом сообщила газета Politico.
Издание отмечает, что около 19:00 по местному времени (02:00 8 февраля по Киеву) на странице самой сети Facebook, а также в аккаунте ее мессенджера в Twitter практически одновременно появились сообщения от хакерской группы OurMine, которая, по данным телеканала NBC, базируется в Саудовской Аравии.
«Хотя Facebook и можно взломать, их система безопасности работает лучше, чем у Twitter», — говорилось в тексте, который вскоре был удален.
Спустя некоторое время в аккаунте социальной сети Facebook в Twitter появилась следующая запись: «Некоторые из наших корпоративных аккаунтов социальной сети на короткое время подверглись взлому, однако нам удалось восстановить к ним доступ».
Представитель Twitter в комментарии Politico подтвердил, что аккаунты «были взломаны сторонней платформой».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016