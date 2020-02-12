Под видом борьбы с онлайн-казино власть закрывает интернет-СМИ

Открыв уголовное производство по факту распространения в сети нелегальных онлайн-казино, власть воспользовалась этим, чтобы закрыть ряд новостных интернет-сайтов. Об этом заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Павленко.
«Пока первые лица государства заявляют о том, как важна для Украины свобода слова, подчиненные им структуры фактически вводят цензуру. Нацполиция под видом борьбы с нелегальными онлайн-казино добилась решения суда, которым закрыла ряд СМИ, среди которых — издание „Капитал“. У таких действий нет другого объяснения, кроме как желания уничтожить свободу слова в стране», — заявил Юрий Павленко.
По словам народного депутата, «Оппозиционная платформа» — за жизнь требует снять запрет на работу информресурсов, не имеющих отношения к уголовному производству по онлайн-казино.
«Свобода слова — это право, гарантированное Конституцией Украины. Однако сегодня мы наблюдаем, как целенаправленно и методично уже новой властью проводится политика по урезанию прав и свобод граждан. Угрозы, избиения журналистов, давление на телеканалы, „законы о медиа и дезинформации“, а теперь и судебные решения по закрытию „неудобных“ интернет-ресурсов — все это звенья одной цепи. В то же время не доведено до конца ни одно громкое коррупционное дело, до сих пор не названы и не предстали перед судом исполнители и заказчики убийств Бузины и Шеремета — зато с лёгкостью суды принимают решения об открытии уголовных производств в отношении интернет-ресурсов», — резюмировал Юрий Павленко.
Ранее Нацкомсвязи сообщил о том, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева Матийчука прекращена деятельность ряда интернет-сайтов.
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