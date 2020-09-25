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Юрий Бойко стал самым упоминаемым в новостях депутатом и лидером по заказным материалам

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Юрий Бойко стал самым упоминаемым в новостях депутатом и лидером по заказным материалам

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — самый упоминаемый в новостях народный депутат, свидетельствуют данные исследования общественной организации «Детектор.Медиа».

«По нашим подсчетам, лидер „ОПЗЖ“ Юрий Бойко — наиболее часто упоминаемый в новостях народный депутат за первый год ІХ созыва Верховной Рады. „ОПЗЖ“ использует для пиара несколько постоянных тем: „права русскоязычных“, требование провести выборы в прифронтовой зоне, критику власть из-за нежелания заканчивать войну на условиях Кремля и призывы снизить коммунальные тарифы. Из парламентских партий именно „ОПЗЖ“ первой начала откровенно манипулировать результатами соцопросов, публикуя псевдорейтинги», — указано в материале «Детектор.Медиа», опубликованном в пятницу.

Всего с начала работы Верховной Рады 9 созыва в эфире телеканалов «Интер», «СТБ», «5 канал», «Украина», «1+1», «UA:Первый» и «ICTV» Юрия Бойко упомянули 197 раз. Вторым в рейтинге после него стал председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия — его вспомнили 158 раз. Третье место в списке заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 135 раз. На четвёртом и пятом месте рейтинга нардеп от «ОПЗЖ» Наталия Королевская и председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко — их на телеканалах за более чем год работы Рады вспоминали 131 и 129 раз соответственно.

Второе место по количеству упоминаний в новостях аналитики зафиксировали у партии, в которой сопредседательствует Юрий Бойко. «Оппозиционная платформа — За жизнь» остается в ТОПе и «по количеству упоминаний в теленовостях и по количеству материалов с признаками заказа. При этом такую популярность партии обеспечивают в основном телеканалы, принадлежащих ее же членам — «Интер» и «112». В то же время медиагруппы бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука фактически бойкотируют партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», не упоминая ее и не давая слова ее представителям даже в тех ситуациях, когда это было бы уместным с точки зрения профессиональных стандартов. Исключением является программа «Свобода слова Савика Шустера», куда периодически приглашают Юрия Бойко.

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Первое место по количеству упоминаний на телеканалах за время работы нового созыва в рейтинге «Детектор.Медиа» заняла партия «Слуга народа» — ее в новостях вспомнили — 1492 раза. У «ОПЗЖ» — 971 упоминание. Третье место заняла партия «Европейская солидарность» — ее в выпусках новостей упомянули 887 раз, ВО «Батькивщина» — 527 раз, «Голос» — 517 раз и 145 раз упомянули партию «За будущее».

СМИ, Юрий Бойко, ОПЗЖ
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