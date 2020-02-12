Правительство утвердило безвиз с еще одной страной

Правительство на заседании в среду приняло постановление об утверждении Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маршалловы острова о взаимной отмене визовых требований.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.
«Вводится безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз», — написал Гончарук.
По его словам, впоследствии граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Гончарук также отметил, что принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения.
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