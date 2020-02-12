Facebook удалил группу аккаунтов из России, вмешивавшихся в дела в Украине

Администрация социальной сети Facebook удалила три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Facebook.
«Сегодня мы удалили 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики, направленной против вмешательства иностранных игроков или правительств. Вмешательства происходили из России и в основном концентрировались в Украине и в соседних странах», — указано в заявлении.
Отмечается, что владельцы некоторых из аккаунтов выдавали себя за гражданских журналистов и пытались установить связи с политиками, журналистами и общественными деятелями в регионе. Facebook утверждает, что удаленные страницы могут быть связаны с российскими службами военной разведки. Они, в частности, публиковали информацию о российской военной операции в Сирии, ситуации с этническими меньшинствами в Крыму и крушении малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году.
Также была удалена группа аккаунтов из Ирана, которая пыталась влиять на аудиторию в США, и еще одна группа из Мьянмы и Вьетнама, которая воздействовала на аудиторию в Мьянме.
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