В России разрешат брать на госслужбу бывших граждан Украины

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона, устраняющего правовые препятствия для принятия на государственную гражданскую и муниципальную службу бывших граждан Украины, получивших российский паспорт.

Теперь бывшие украинцы, вступившие в гражданство РФ и получившие удостоверение личности, будут признаваться в России «лицами, не имеющими гражданства Украины, на основании добровольного волеизъявления». В основном законопроект коснется жителей Крыма и Севастополя.

Как отмечается в сопроводительных документах, законопроект призван помочь новым гражданам России, желающим поступить на госслужбу РФ. В частности, указывается, что российское законодательство не позволяет принимать на государственную гражданскую службу и службу в органы внутренних дел без документально заверенного факта выхода из украинского гражданства.

В связи с этим предлагается решить проблему путем признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме без подтверждения с украинской стороны.