В Кремле прокомментировали сообщения о планах объединить Россию и Беларусь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин предлагал Александру Лукашенко объединить Россию и Беларусь в одно государство, сообщает агентство «РИА Новости».
«Это не так. Они говорили об углублении союзной интеграции в рамках Союзного государства», — заявил Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин еще в конце декабря пытался убедить Лукашенко объединить две страны и создать «сверхдержаву», в которой российский президент мог бы стать руководителем. Собеседники Bloomberg сообщили, что, хотя Лукашенко и является сторонником интеграции, однако от полного объединения двух стран он отказался.
В конце декабря прошлого года тогдашний премьер Дмитрий Медведев рассказал о том, что после выполнения 30 «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси можно будет посмотреть и на 31-ю «дорожную карту», которая предусматривает создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра.
О необходимости создания наднациональных органов говорил и Владимир Путин на своей пресс-конференции 19 декабря. Президент России отметил, что Москва могла бы дотировать белорусскую экономику, в том числе обеспечив низкую цену на газ, но выйти на такой уровень дотаций можно, лишь приняв общие правила налогообложения и дотационной политики. «Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные», — сказал он.
Лукашенко на это ответил, что вопрос создания наднациональных органов Союзного государства не обсуждается. По его словам, не трогать эту тему Москва и Минск договорились еще во время встречи глав государств в Санкт-Петербурге 20 декабря.
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