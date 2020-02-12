Украина начнет возвращать списанные в 2015 году $3,8 млрд внешнего госдолга

Учитывая, что по итогу 2019 года рост ВВП в Украине может превысить 3%, то уже с 2021 года правительству придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году $3,8 млрд госдолга. Если рост ВВП составит 3,2%, то первый транш может потянуть на $42 млн, сообщают Украинские новости.

Эту сумму придется выплатить 31 мая 2021 года. Если бы экономика росла сильнее, то сумма дополнительных выплат по госдолгу была бы больше. Увеличение долговой нагрузки можно было постепенно сокращать с 2016 года минимум двумя путями: таргетированием ВВП и выкупом долговых бумаг, но никто этого не делал. Сейчас, учитывая амбициозные планы премьера Алексея Гончарука увеличить рост ВВП на 40% за 5 лет каким-то образом реструктуризировать выплаты на более выгодных условиях для страны вряд ли удастся. А это означает, что уже с 2021 года Украине придется проводить дополнительные выплаты по внешнему долгу — фактически, погашать списанные в 2015 году $3,8 млрд.

Напомним, что тогда в условиях критической нехватки средств на выплату долгов в период 2015-2023 г.г. Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации $19,3 млрд и списании 20% этой суммы ($3,8 млрд).

Выплата остальной суммы была перенесена на 2019-2027 годы с увеличением купона с 7.22% до 7,75%. В качестве компенсации списанной суммы Украина выпустила новые бумаги (инструмент возобновления стоимости, — Value Recovery Instrument, VRI или варранты) на период в 2021 по 2040 год без номинальной стоимости, но привязанные к росту ВВП. При росте в пределах от 3% до 4% кредитору надо выплачивать 15% от суммы, превышающей 3%. Если рост более 4%, то к выплате добавляются 40% от суммы, превышающей 4%, но в период 2021-2025 годов размер общей выплаты не может превышать 1% ВВП.