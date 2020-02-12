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Число супербогачей в мире выросло за год на 10%

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Число супербогачей в мире выросло за год на 10%

Число очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире в прошлом году увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн, свидетельствуют данные компании Wealth-X, передает Интерфакс-Украина.

Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла $26,6 трлн.

В 2018 году количество таких людей, чистая стоимость активов которых составляет от $5 млн до $30 млн, повысилось всего на 1%.

Важной движущей силой глобального роста благосостояния стала «переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций», говорится в сообщении Wealth-X.

В Северной Америке в прошлом году насчитывалось 1,05 млн VHNW (рост на 15,3%) с совокупным размером богатства в $10,3 млрд (повышение на 15,2%). В Азии их число составляло 723,79 тыс., в Европе — 678,37 тыс.

Среди стран лидерами по количеству очень богатых людей стали США (969,075 тыс.), которые с большим опережением обогнали Китай (259,83 тыс.). Далее следуют Япония, Германия и Франция.

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В топ-10 городов 6 являются американскими, Азию и Европу представляют по 2 города. Нью-Йорк занял первое место (110,17 тыс., рост на 16,9% в прошлом году), на втором — Токио (73,845 тыс. рост на 10,3%), на третьем — Гонконг (64,855 тыс., рост на 10,5%). За ними идут Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас. Все десять городов продемонстрировали двухзначные темпы увеличения числа VHNW.

Это первое проведенное Wealth-X исследование VHNW. Ранее компания публиковала отчеты о миллионерах, миллиардерах, а также сверхбогатых людях (ultra-high-net-worth, UHNW), состояние которых превышает $30 млн.

богатство, миллионеры
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