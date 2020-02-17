В Киеве установлены новые температурные рекорды

За половину последнего календарного зимнего месяца в столице температура побила 2 рекорда.
Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3°С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году.
Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также самой теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8° С, что на 0,1° С теплее чем в 1974 году.
Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев так и не пришла.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016