Войти
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
мирный процесс
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе
официально
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Минобороны обещает сохранить действующее воинское приветствие «Слава Украине!»

206
Минобороны обещает сохранить действующее воинское приветствие «Слава Украине!»

Прекращение действия закона о Строевом уставе Вооруженных сил Украины не отменяет воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.

"В связи с принятием Верховной Радой Украины закона Украины «О признании утратившим силу закон Украины «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины», Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия «Слава Украине!» — «Героям слава!», — сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В министерстве подчеркнули, что после отмены закона о Строевом уставе будет издан приказ Министерства обороны Украины, который определит, помимо прочего, требования к выполнению воинского приветствия, само приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!».

Читайте также: Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать хотя бы Беларусь

Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за отмену закона о Строевом уставе 5 февраля. 11 февраля закон был передан на подпись президенту Украины. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

После этого в ряде СМИ появились публикации, утверждающие, что принятый закон «О признании утратившим силу Закон Украины «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины» отменяет воинское приветствие «Слава Украине!».

ВСУ, Слава Украине
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 февраля 2020
Воскресенье, 16 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016