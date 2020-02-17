Минобороны обещает сохранить действующее воинское приветствие «Слава Украине!»

Прекращение действия закона о Строевом уставе Вооруженных сил Украины не отменяет воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.
"В связи с принятием Верховной Радой Украины закона Украины «О признании утратившим силу закон Украины «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины», Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия «Слава Украине!» — «Героям слава!», — сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В министерстве подчеркнули, что после отмены закона о Строевом уставе будет издан приказ Министерства обороны Украины, который определит, помимо прочего, требования к выполнению воинского приветствия, само приветствие «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!».
Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за отмену закона о Строевом уставе 5 февраля. 11 февраля закон был передан на подпись президенту Украины. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.
После этого в ряде СМИ появились публикации, утверждающие, что принятый закон «О признании утратившим силу Закон Украины «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины» отменяет воинское приветствие «Слава Украине!».
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