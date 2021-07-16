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Украинские футбольные клубу обязали нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!»

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Украинские футбольные клубу обязали нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Все футбольные клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) должны нанести на свою игровую форму большую эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ), содержащей лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!», говорится в регламенте Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2021/22 годов опубликованном на сайте УПЛ.

«Во время проведения матчей УПЛ, Суперкубка и Кубка Украины на футболке спереди (как правило) между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки (на уровне середины плеча) должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальным лозунгами, утвержденными Исполнительным комитетом УАФ. В зависимости от дизайна формы эмблема может быть размещена спереди на левой стороне футболки на уровне середины плеча. Эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами», — говорится в тексте регламента.

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В приложении приводится рисунок официальной большой эмблемы УАФ: она круглой формы, на ней изображены контуры Украины в международно признанных границах с эмблемой УАФ поверх нее (стилизованный малый герб Украины с вписанным в него футбольным мячом и надписью UKRAINE снизу), а также надписями «Слава Украине!» в верхней части окружности и «Героям слава!» в нижней. Эмблема выполнена в синем и желтом цветах, отдельные элементы эмблемы УАФ также в белом.

Как сообщалось, соответствующая эмблема УАФ была утверждена после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины внести изменения в форму сборной страны на Евро-2020 и убрать политический слоган.

футбол, Слава Украине, УАФ
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