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ЦИК зарегистрировала 40 кандидатов на довыборах в Раду на Харьковщине

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ЦИК зарегистрировала 40 кандидатов на довыборах в Раду на Харьковщине

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 21 кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области, назначенных на 15 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Рассмотрев заявления политических партий о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, а также заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины», — говорится в сообщении.

Вместе с тем ЦИК отказала в регистрации трех кандидатов «в связи с отсутствием в указанных лиц документа о внесении денежного залога».

Таким образом, 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОИО № 179. По данным Центризбиркома, всего зарегистрированы 40 кандидатов в народные депутаты.

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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта.

В округе № 179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от «Слуги народа» Алексей Кучер. В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.

ЦИК, Верховная Рада, довыборы
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Понедельник, 17 февраля 2020
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