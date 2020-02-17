В Кабмине задумались о передаче частным инвесторам университетов и больниц

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в будущем государство сможет передавать в концессию (в управление) частным инвесторам государственные университеты и больницы.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на министра развития экономики Тимофея Милованова во время презентации стратегии экономического роста
«По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах», — заявил он.
По словам чиновника, передача объектов социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть, прежде всего, от конкретных условий и стратегических задач.
Напомним, что 24 января победителем концессионного конкурса в порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара, в развитие порта в течение 5 лет инвестируют 3,4 млрд гривен.
21 января «Рисоил-Херсон» победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривен (инвестиционные обязательства).
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