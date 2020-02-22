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Twitter из-за спама заблокировал работу 70 аккаунтов, связанных с президентской кампанией Блумберга

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Twitter из-за спама заблокировал работу 70 аккаунтов, связанных с президентской кампанией Блумберга

Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, сообщила о приостановке работы 70 аккаунтов, якобы ведущих агитационную работу в пользу экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Об этом в пятницу сообщила газета Los Angeles Times.

По словам представителя Twitter, некоторые страницы будут заблокированы навсегда, однако в отдельных случаях для продолжения работы пользователям нужно будет подтвердить, что они продолжают осуществлять контроль над своим аккаунтом. «Мы приняли принудительные меры в отношении группы аккаунтов за нарушение нашей политики, направленной на борьбу с махинациями и спамом на нашей платформе», — указал представитель Twitter.

Как сообщило 20 февраля агентство Reuters со ссылкой на данные избирательного штаба Блумберга, он израсходовал на свою кампанию в общей сложности $409 млн, в том числе $220,6 млн — в январе. Миллиардер, чье состояние оценивается в $64,2 млрд, финансирует свою кампанию из личных средств и не привлекает пожертвований со стороны избирателей. Как отметило агентство, масштабы расходов Блумберга на политическую агитацию беспрецедентны для начального этапа предвыборной кампании по выдвижению кандидата от Демократической партии на пост президента.

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Согласно опубликованным 18 февраля результатам общенационального опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, Блумберг сейчас занимает третье место по популярности среди избирателей-демократов — его поддерживают 14% опрошенных, в то время как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пользуется поддержкой 27% избирателей, а экс-вице-президент США Джозеф Байден — 15%.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Twitter, Майкл Блумберг, выборы в США
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