Число пострадавших на карнавале в Германии почти достигло 60

Полиция немецкой федеральной земли Гессен скорректировала с 35 до 60 число пострадавших в результате инцидента на карнавале в городе Фолькмарзен. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении правоохранительных органов в Twitter.

В полиции заявили, что водитель умышленно направил машину на людей в Фолькмарзене

«Число пострадавших выросло почти до 60», — отметили в полиции. Среди них как минимум 18 детей. 35 человек остаются в больницах.

Инцидент произошел накануне около 15:45 по Киеву. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу участников карнавала и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый — 29-летний местный житель — был задержан на месте. Генпрокуратура возбудила дело по подозрению в покушении на убийство.