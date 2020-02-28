Цены на нефть рухнули до минимума с июля 2017 года

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 3,45% до $49,62 за баррель по состоянию на 11:32 по Киеву, свидетельствуют данные биржи ICE. Минимальное значение в течение дня составило $49,56 — на таких уровень нефть торговалась 25 июля 2017 года.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI снижается на 3,99% до $45,28.
Страхи ослабления мирового спроса на нефть охватили мировое сообщество, что приводит к безудержным распродажам, отмечают эксперты.
Поддержку рынку могли бы оказать потенциальные меры ОПЕК+ по увеличению объемов сокращения нефтедобычи. Страны коалиции соберутся на следующей неделе.
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