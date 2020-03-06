Войти
Украина продолжает работу с МВФ для начала новой программы
официально
Украина продолжает работу с МВФ для начала новой программы
Шмыгаль рассказал, что будет делать для спасения промышленности
позиция
Шмыгаль рассказал, что будет делать для спасения промышленности

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Бывший прокурор, пойманный на $150 тысячах взятки, 4 года избегает наказания и живет в роскоши

210
Бывший прокурор, пойманный на $150 тысячах взятки, 4 года избегает наказания и живет в роскоши

Бывший прокурор Подольского района Киева Сергей Нечипоренко, которого поймали на взятке в $150 тыс., четвертый год избегает наказания, ему удалось снять или избежать ареста большей части земельных участков, автомобилей и недвижимого имущества.

Об этом идет речь в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Дело задержанного на взятке экс-прокурора Шевченковского и Подольского районов Киева Сергея Нечипоренко течение 4 лет находится в судах.

Проанализировав дело, журналисты обнаружили, что Нечипоренко до сих пор удается избегать наказания: он свободно передвигается по миру, ему вернули загранпаспорт и уменьшили залог в 15 раз.

«Нечипоренко сих пор не получил приговор и свободно путешествует по миру, а также вывел из-под ареста многочисленное элитное движимое и недвижимое имущество в Украине, переписав его на жену Ирину Орехову, с которой он развелся через две недели после задержания», — отмечают журналисты.

За период прокурорской службы и после нее семья Сергея Нечипоренко стала собственником элитного имущества в Украине и автопарка дорогих авто.

В частности, семья Нечипоренко приобрела дом площадью 250 кв. м в с.Халепья Киевской обл. с искусственным озером, теннисным кортом и бассейном. Также супруги стали владельцами 4-комнатной квартиры в жилом комплексе «Петропавловский» в пригороде Киева и офисных помещений в центре столицы.

После ухода с госслужбы в результате люстрации Нечипоренко с женой продолжили покупать элитное имущество: в 2015 г. Орехова приобрела в с.Лесники Киевской области земельный участок под двухэтажным недостроем и дом под Киевом, в Петропавловской Борщаговке — почти 300 кв. м, с домом охраны и бассейном.

В трех городах Болгарии семья Нечипоренко имеет ряд элитного имущества: в Бургасе — квартиру и паркоместо, записанные на тещу экс-прокурора Галину Орехову. В Святой Власе она же стала обладательницей еще двух апартаментов. После задержания Нечипоренко его уже формально экс-жена приобрела квартиру в том же доме, где и мать.

В г. София журналисты также разыскали недвижимость семьи экс-прокурора — квартиру и паркоместо, владелицей которых теща Нечипоренко стала за месяц до его задержания. За это имущество она заплатила более 5 млн гривен.

По данным источников «Схем» в налоговой, официальных доходов самого Нечипоренко, его тещи и жены не хватило бы для приобретения этой недвижимости.

Также, как выяснили СМИ, старший сын Нечипоренко получил образование в частных школах Великобритании в пригороде Лондона. По данным журналистов, один семестр в частной школе-пансионате Hurtwood House стоил более полумиллиона гривен.

Читайте также: Особенности Зеленского

Как отмечают «Схемы», решения по делу Нечипоренко принимались в Шевченковском и Печерском судах.

«Печерский первым начал накладывать аресты на имущество, в Шевченковском дело слушается уже более трех лет... В Печерском, где накладывали и снимали аресты с имущества, систематически не вызывались прокуроры или наоборот — они сами не приходили. Причины затягивания рассмотрения дела в Шевченковском суде аналогичные — болели судьи и не приходили прокуроры. Также там до сих пор не допросили ни одного свидетеля», — сообщает программа.

Сергея Нечипоренко связывали с семьей экс-нардепа от «Партии регионов» Сергея Кивалова и называли его зятем, однако сам Кивалов это опровергал.

коррупция, прокуратура
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 6 марта 2020
Четверг, 5 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016