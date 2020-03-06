Нового генпрокурора Рада назначит не ранее, чем через неделю

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос назначения нового генерального прокурора, может состояться не ранее, чем через неделю.

Об этом сообщил нардеп «Слуги народа», замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, которого цитирует «Интерфакс-Украина»

«Следующая неделя у нас — работа с комитетами. Внеочередное, если и будет по назначению, то только через неделю», — отметил он.

Согласно календарному плану работы Рады, 10-13 марта депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, 17-20 марта в режиме пленарного заседания.

По данным СМИ, Ионушас является одним из претендентов на должность генпрокурора.