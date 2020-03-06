В прокуратуре «потеряли» почти 300 тысяч долларов

Суд обязал вернуть деньги формальным владельцам, но оказалось что 272 тысячи долларов, которые хранились в прокуратуре являются фальшивыми.
Об этом сообщает Слідство.Інфо.
Прокуратура Киева в конце 2017 года якобы разоблачила конвертационный центр, который связывают с Вадимом Альпериным. В декабре того же года суд обязал вернуть их формальным владельцам и когда они пришли забирать деньги, оказалось, что 272 тыс дол являются фальшивыми. Впоследствии выяснилось, что деньги хранились в помещении прокуратуры — просто в мешках.
Расследование относительно деятельности конвертационного центра — механизма для отмывания денег — вела прокуратура Киева совместно со Службой безопасности Украины. Одним из них был одессит Олег Себов, который, по данным правоохранителей, является доверенным лицом Вадима Альперина.
Арестованные деньги, как впоследствии установил суд, в течение пяти месяцев сохранялись не на депозитном счете, как того требует процедура, а непосредственно в помещении прокуратуры. Когда же владельцы в начале пришли в государственное учреждение за деньгами, оказалось, что более 272 тыс дол с 800 тыс являются фальшивыми. Подделки обнаружили во время процедуры возврата средств, а впоследствии это подтвердила официальная экспертиза.
Впоследствии трое владельцев этих средств обратились в суд и в конце 2019 года окончательно выиграли дело. В их пользу с государства взыскали более девяти миллионов гривен — в эту сумму вошли пропавшие из прокуратуры 272 тысячи долларов по официальному курсу, также — моральная компенсация.
Руководителем группы, которая вела производство относительно деятельности конвертационного центра, был бывший следователь прокуратуры Киева Антон Дрозд. Он же хранил арестованы средства, а впоследствии пытался вернуть фальшивые купюры владельцам. Из-за истории с поддельными деньгами ему на год запретили переводиться в прокуратуру высшего уровня, а его коллегам, в том числе — непосредственному руководителю — на пол года.
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