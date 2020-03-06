Нардеп Волошин посидит какое-то время на карантине

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин сообщил, что останется в изоляции до получения результатов экспресс-тестов на коронавирус.
«Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные. В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому, чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечёт 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше — значит, буду свободным человеком раньше», — написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook.
Волошин 27 февраля встретился с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером, которого позже госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.
«Уважаемому депутату Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люку Райтцеру 68 лет. Не так давно он перенёс операцию. Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было», — отметил нардеп.
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