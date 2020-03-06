Цена нефти за день упала почти на $4

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне сообщений о том, что власти России и стран ОПЕК не смогли договорится о дополнительном сокращении объемов добычи. Около 17:10 по Киеву стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до $46,12, что на $3,87, или 7,74%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз дешевле баррель Brent стоил 10 июля 2017 года, когда его стоимость опускалась до $46,11.

Более чем на 7% упала 6 марта и цена на нефть марки WTI. На минимуме ее стоимость опустилась до отметки $42,31, что на $3,51, или на 7,82%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В пятницу в Вене проходит встреча представителей стран ОПЕК и государств, поддержавших ранее соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Накануне, 5 марта, страны ОПЕК рекомендовали углубить сделку ОПЕК+ и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки, из которых 0,5 млн должны взять на себя Россия и другие страны, не входящие в картель. Однако высокопоставленный источник Reuters сообщил, что власти России не намерены снова сокращать добычу.

В свою очередь источники в делегациях стран ОПЕК сообщают, что без согласия России сокращать добычу тоже не будут.