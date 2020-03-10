Lufthansa закрывает половину рейсов из-за коронавируса

Совет директоров Deutsche Lufthansa AG, одной из крупнейших авиакомпаний Европы, принял решение сократить до 50% рейсов в ближайшие недели, сославшись на «резкое падение объема бронирований и многочисленные отмены полетов» в связи с распространением в мире коронавируса.
«Эти меры направлены на то, чтобы уменьшить финансовые последствия падения спроса, — говорится в сообщении Lufthansa, размещенном на сайте Франкфуртской фондовой биржи. — Они дополнят запланированные меры экономии средств на персонал, материальные расходы и бюджеты проектов».
На прошлой неделе компания сообщила, что урежет административные расходы и предложит действующим сотрудникам уйти в отпуск без сохранения оплаты труда. Кроме того, Lufthansa рассматривает варианты расширения возможностей для неполной занятости сотрудников.
Компания намерена представить свои комментарии относительно последствий распространения коронавируса 19 марта, одновременно с публикацией отчетности за четвертый квартал.
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