Российский рынок акций рухнул после обвала нефтяных котировок

Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала нефтяных котировок, свидетельствую первые данные торгов.
Индекс РТС на открытии торгов Мосбиржи обвалился на 16% — ниже 1060 пунктов, минимум с января 2019 года.
Накануне, торговых площадках наблюдалось значительное падение котировок. Практически сразу после открытия торги в Нью-Йорке были приостановлены после того как индекс S&P 500 обвалился на 7%. После возобновления торгов S&P 500 снизился в итоге на 7,6% и закрылся на уровне 2746,56 пунктов. Индекс Dow Jones потерял 7,8%, NASDAQ Composite снизился на 7,3%.
Обрушение рынков произошло после старта ценовой войны начатой Саудовской Аравией в ответ на выход России из сделки ОПЕК+. Нефть по итогам торгов в понедельник подешевела на 21,1% до уровня $35,7 за баррель.
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