В России решили снять ограничения для Путина на участие в будущих выборах

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в основном законе.

Сейчас, в соответствии с частью 3 статьи 81 российского Основного закона, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Согласно инициативе, указанное положение «применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ», и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Ранее во вторник сам президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате, заявил о нецелесообразности отмены лимита на число президентских сроков. При этом он считает допустимым внесение в законопроект об изменениях в конституции поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по его мнению, эту поправку должен оценить Конституционный суд РФ.