Венская опера отменила все спектакли из-за коронавируса

Венская государственная опера отменила все концертные мероприятия с 10 по 31 марта после объявления властей Австрии о мерах борьбы с распространением нового коронавируса.

«В связи с объявленным сегодня решением австрийского правительства с этого дня все спектакли и мероприятия в Венской государственной опере отменяются предварительно до конца марта», — отметили в дирекции оперы. Зрители смогут вернуть билеты на спектакли с 10 по 31 марта 2020 в период до 30 июня 2020 года. Владельцы абонементов будут проинформированы в отдельном порядке.

Во вторник власти Австрии с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях с участием более 100 человек до апреля, а также о переводе занятий в высших учебных заведениях на удаленный режим с 16 марта. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты и общественную жизнь.

Меры властей Австрии также распространяются на международные организации, расположенные в Вене. Организаторы многих культурных событий, конференций, выставок и других концертных мероприятий во вторник объявляют об их отмене, потому что число их участников во всех случаях превышает 100 человек.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 157. На наличие вируса были проверены более 5 тыс. человек, десятки людей были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися. Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах страны. Смертельных случаев пока не зарегистрировано. Жидкие дезинфицирующие средства и медицинские маски стали дефицитом в торговых точках и аптеках Австрии из-за высокого спроса.