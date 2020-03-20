Первый банк запустил услугу онлайн купли-продажи ОВГЗ

Государственный ПриватБанк добавил для своих клиентов услугу купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн, сообщил ПриватБанк в пятницу.
«ПриватБанк 20 марта 2020 года расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн в веб-версии Приват24», — говорится в сообщении.
Банк уточнил, что для покупки нужно будет подписать документы при помощи электронной подписи (ЭЦП или КЭП). Дополнительно, клиенты ПриватБанка могут видеть в режиме онлайн актуальную информацию по котировкам ОВГЗ.
Как сообщалось, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 12 марта согласовала рекламу услуг онлайн сервиса купли-продажи ОВГЗ в мобильном приложении ПриватБанка.
Банк, в частности, просил у регулятора разрешение на размещение контекстной и медийной рекламы в Интернет, видео-ролика на официальном сайте банка и в Интернет.
По данным источника в НКЦБФР, в данный момент ОВГЗ в приложении можно будет приобрести только через биржу «Перспектива» и по ценам данной биржи.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016