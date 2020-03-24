За сутки в страну въехали почти 11 тысяч человек, у одного обнаружили коронавирус

Температурный скриниг на границе за прошедшие сутки прошли 10 тыс. 800 человек, которые следовали на въезд в Украину, обнаружили одного человека с коронавирусом.
Об этом сообщил Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко.
«Температурный скриниг за прошедшие сутки прошли 10 тыс. 800 человек. Кроме одного человека, у всех не обнаружен коронавирус. Температура была зафиксирована у пяти человек с поезда из Риги. У одного человека в „Борисполе“ экспресс-тест показал коронавирус», — отметил Демченко.
Украинка прилетела рейсом из одной из стран ЕС. Когда ей сделали тест и обнаружили заболевание, ее поведение «было несколько неправильным, потому что она пыталась покинуть пределы аэропорта, однако ее убедили и направили в одну из больниц Киева».
Пять человек из рижского поезда отправили на дальнейшую проверку.
Демченко также сообщил, что сегодня эвакуационных поездов не ожидается.
Как сообщалось, 23 марта двумя эвакуационными поездами из Латвии и Польши в Украину вернулись более 1270 граждан. В Украину прибыли уже девять таких эвакуационных поездов — восемь из Польши и один из Латвии. Всего этими поездами были эвакуированы более 5,5 тыс. граждан.
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