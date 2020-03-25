СМИ сообщают, что заболевший коронавирусом Хорошковский вылечился и едет домой

Украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, у которого был обнаружен коронавирус, уже вылечился.

Об этом журналистам сообщили источники в его окружении, передает телеграм-канал «Политика Страны».

Стало известно, что Хорошковского уже выписали из больницы. «Еду домой», — написал он знакомым. Его выписку также подтвердили источники журналистов «Страны» в медучреждении, где был госпитализирован бизнесмен.

Напомним, что вчера, во вторник 24 марта, Хорошковский лег в больницу. Тест на инфицирование коронавирусом у него дал положительный результат.